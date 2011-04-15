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09/01/2020
13:29

На перекрёстке улиц Чаянова - 2-я Тверская-Ямская изменится движение

В Москве с 20 января 2020 года левые повороты с улицы Чаянова на 2-ю Тверскую-Ямскую улицу будут отменены. Об этом говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Благодаря изменению схемы движения время проезда участка улицы Чаянова от пересечения со 2-й Тверской-Ямской улицей до пересечения с 3-й Тверской-Ямской улицей сократится.

Также проезжать перекресток улицы Чаянова станет безопаснее, так как сократится количество конфликтных точек. Негативный эффект от этого минимальный - проехать можно будет по 3-й Тверской-Ямской улице, перепробег составит менее 350 м.

"AK&M" от 09.01.2020
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