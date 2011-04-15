Правительство РФ утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. Документ опубликован на сайте Кабмина.



Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.



Планом предусматривается приватизация в 2020-2022 годах находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия РФ в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны.



Поступления в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества без учёта стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, предусмотрены в 2020-2022 годах в размере 3.6 млрд руб. ежегодно.



"AK&M" от 09.01.2020