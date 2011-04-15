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09/01/2020
17:37

Правительство РФ утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества

Правительство РФ утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. Документ опубликован на сайте Кабмина.

Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.

Планом предусматривается приватизация в 2020-2022 годах находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия РФ в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны.

Поступления в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества без учёта стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, предусмотрены в 2020-2022 годах в размере 3.6 млрд руб. ежегодно.

"AK&M" от 09.01.2020
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