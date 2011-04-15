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09/01/2020
14:15

Д.Медведев поручил оценить безопасность полётов и туризма в районе Персидского и Оманского заливов

Председатель Правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и министру экономического развития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в Ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий. Об этом говорится на сайте Кабмина.

Д.Медведев также поручил подготовить предложения по обеспечению безопасности граждан России с учётом различных сценариев развития ситуации.



"AK&M" от 09.01.2020
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