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09/01/2020
11:36

Правительство установило порядок маркировки духов

Постановлением Правительства РФ установлены порядок маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации и особенности внедрения информационной системы мониторинга в отношении парфюмерной продукции. Об этом говорится в материалах Кабмина.

Подписанным постановлением утверждены Правила и установлены особенности внедрения информационной системы мониторинга в отношении духов и туалетной воды.

Участники оборота парфюмерной продукции будут обязаны наносить средства идентификации на парфюмерную продукцию и передавать информацию о вводе парфюмерной продукции в оборот, её обороте и выводе из оборота в информационную систему мониторинга.

Участники оборота парфюмерной продукции должны зарегистрироваться в информационной системе мониторинга и пройти тестирование информационного взаимодействия собственных программно-аппаратных средств и информационной системы мониторинга. Они должны будут зарегистрироваться в информационной системе мониторинга до 31 марта 2020 года (включительно) или с 1 апреля 2020 года в течение семи календарных дней со дня возникновения необходимости осуществления деятельности, связанной с вводом в оборот, оборотом или розничной продажей маркированной продукции. Наносить средства идентификации на потребительскую упаковку или этикетку парфюмерной продукции, ввозимую на территорию России или произведённую на её территории, в обязательном порядке необходимо будет с 1 октября 2020 года.

"AK&M" от 09.01.2020
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