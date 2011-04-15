Д.Медведев утвердил порядок маркировки шин

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил порядок маркировки шин и покрышек средствами идентификации и особенности внедрения информационной системы мониторинга в отношении этих товаров. Об этом говорится в материалах Кабмина.



Подписанным постановлением утверждены Правила и установлены особенности внедрения информационной системы мониторинга в отношении шин и покрышек.



Участники оборота шин должны пройти тестирование информационного взаимодействия собственных программно-аппаратных средств и информационной системы мониторинга и вправе вносить в неё сведения о маркировке шин, а также о вводе шин в оборот, их обороте и выводе из оборота в соответствии с Правилами. С 1 ноября 2020 года внесение таких сведений будет обязательным. Вместе с тем участники оборота шин, которые по состоянию на 15 декабря 2020 года будут иметь нереализованные шины, введённые в оборот до 1 ноября 2020 года, будут обязаны до 1 марта 2021 года промаркировать их средствами идентификации и предоставить эти сведения в информационную систему мониторинга в соответствии с Правилами.



"AK&M" от 09.01.2020