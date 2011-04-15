Д.Медведев утвердил распределение более 95 млрд руб. субсидий на строительство объектов здравоохранения

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение более 95 млрд руб. субсидий на строительство объектов здравоохранения. Об этом говорится в материалах Кабмина.



В федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения" предусмотрены бюджетные ассигнования на софинансирование капитальных вложений в объекты здравоохранения, которые находятся в государственной собственности 46 субъектов Федерации. В 2020 году на эти цели предусмотрено 35.5 млрд руб., в 2021 году - 29.54 млрд руб., в 2022 году - 30.5 млрд руб. Средства предназначены для строительства 33 переходящих с 2019 года объектов и 20 объектов, впервые софинансируемых из федерального бюджета.



Подписанным распоряжением утверждено адресное (пообъектное) распределение этих средств. Субсидии будут направлены на строительство объектов в рамках реализации ведомственных целевых программ Минздрава России "Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф", "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения", "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями", "Укрепление материально-технической базы учреждений", а также в рамках реализации федеральных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями" и "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение".



Принятое решение позволит повысить доступность и качество медицинской помощи в субъектах Федерации.





"AK&M" от 09.01.2020