Д.Медведев подписал постановление о порядке государственной регистрации аттракционов

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о порядке государственной регистрации аттракционов. Об этом говорится в материалах Кабмина.



Подписанным постановлением утверждены Правила государственной регистрации аттракционов, включающие в том числе правила возобновления регистрации, временной регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона, приостановления, прекращения регистрации, выдачи дубликата свидетельства о государственной регистрации аттракциона, выдачи государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или пришедшего в негодность, выдачи справки о совершённых регистрационных действиях в отношении аттракциона.



Определены требования к государственному регистрационному знаку на аттракцион и требования к бланку свидетельства о государственной регистрации аттракциона, форма свидетельства о государственной регистрации аттракциона, а также форма заявления о совершении юридически значимых действий.



Действие Правил распространяется на аттракционы, виды и типы которых предусмотрены техническим регламентом Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (TP ЕАЭС 038/2016), принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года N 114 (далее - технический регламент).



В соответствии с Правилами эксплуатант будет обязан регистрировать аттракцион в органе гостехнадзора по месту его установки. В случае изменения места установки ранее зарегистрированного нестационарного аттракциона он подлежит временной регистрации в органе гостехнадзора по месту пребывания аттракциона. В отношении аттракционов, введённых в эксплуатацию до вступления в силу Правил, предусмотрены переходные периоды для их государственной регистрации.



За регистрацию аттракциона, её возобновление, временную регистрацию по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона, выдачу дубликата свидетельства о регистрации аттракциона, выдачу государственного регистрационного знака на аттракцион взамен утраченного или пришедшего в негодность и выдачу справки о совершённых регистрационных действиях в отношении аттракциона будет взиматься государственная пошлина в соответствии с законодательством о налогах и сборах.



"AK&M" от 09.01.2020