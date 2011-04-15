Д.Медведев подписал постановление о порядке предоставления субсидий на строительство судов рыбопромыслового флота

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о порядке предоставления субсидий на строительство судов рыбопромыслового флота. Об этом говорится на сайте Кабмина.



Судовладельцам, транспортным и рыбопромысловым компаниям в целях обновления состава гражданского флота предоставляется ряд мер господдержки, в том числе возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам, а также на строительство новых судов взамен судов, сданных на утилизацию. Однако эти меры оказались неэффективными в отношении судов рыбопромыслового флота в связи с более продолжительными сроками их окупаемости по сравнению со сроками окупаемости транспортных и пассажирских судов, а также судов технического флота.



Рыбопромысловые компании занимаются рыболовством на дешёвых устаревших судах иностранного производства либо отдают предпочтение зарубежным верфям при строительстве новых.



Подписанным постановлением утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота. Господдержка предусматривает предоставление субсидии российским организациям путём возмещения 30% стоимости нового судна при условии размещения судостроительного заказа на отечественных верфях, его полной оплаты и использования построенного судна в целях рыболовства в течение пяти лет под Государственным флагом РФ. При этом субсидия не будет предоставляться в случае получения рыбопромысловой компанией других мер господдержки на строительство такого судна.



В федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на эти цели предусмотрено 1.38 млрд руб.



Принятые решения будут способствовать увеличению загрузки судостроительных организаций, внедрению новых технологий в судостроительную отрасль, обновлению и модернизации производственных мощностей, созданию новых рабочих мест.



"AK&M" от 09.01.2020