Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/01/2020
16:13

Д.Медведев утвердил субсидии на строительство и модернизацию спортивных объектов

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение более 11 млрд руб. субсидий на строительство и модернизацию спортивных объектов. Об этом говорится в материалах Кабмина.

В федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрено предоставление субсидий 12 субъектам Федерации на софинансирование создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" в размере 7.9 млрд руб. - в 2020 году, 3.2 млрд руб. - в 2021 году.

Подписанным распоряжением утверждено распределение этих средств. Субсидии будут направлены на строительство регионального центра по хоккею в Улан-Удэ, Регионального центра волейбола в Новосибирске, спортивного комплекса в Ардоне, физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Петропавловске-Камчатском, многофункционального спортивного комплекса в Краснодаре, многофункциональной спортивной арены на 10 тыс. зрительских мест в Белгороде, Дворца единоборств в Советском районе Брянска, Дворца игровых видов спорта в Иваново, спортивного комплекса "Дворец спорта" в Калуге, многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, а также на проектирование и реконструкцию Дворца спорта в Самаре, Дворца водных видов спорта в Саратове.

"AK&M" от 09.01.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100