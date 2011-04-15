Д.Медведев утвердил субсидии на строительство и модернизацию спортивных объектов

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение более 11 млрд руб. субсидий на строительство и модернизацию спортивных объектов. Об этом говорится в материалах Кабмина.



В федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрено предоставление субсидий 12 субъектам Федерации на софинансирование создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" в размере 7.9 млрд руб. - в 2020 году, 3.2 млрд руб. - в 2021 году.



Подписанным распоряжением утверждено распределение этих средств. Субсидии будут направлены на строительство регионального центра по хоккею в Улан-Удэ, Регионального центра волейбола в Новосибирске, спортивного комплекса в Ардоне, физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Петропавловске-Камчатском, многофункционального спортивного комплекса в Краснодаре, многофункциональной спортивной арены на 10 тыс. зрительских мест в Белгороде, Дворца единоборств в Советском районе Брянска, Дворца игровых видов спорта в Иваново, спортивного комплекса "Дворец спорта" в Калуге, многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, а также на проектирование и реконструкцию Дворца спорта в Самаре, Дворца водных видов спорта в Саратове.



"AK&M" от 09.01.2020