"Международные авиалинии Украины" приостановили полёты по маршруту Киев-Тегеран

"Международные авиалинии Украины" (МАУ) приостановили полёты по маршруту Киев-Тегеран. Об этом перевозчик сообщил в своём Facebook.



Напомним, в среду, 8 января 2020 года, самолёт авиакомпании потерпел крушение в районе Ирана.



"AK&M" от 09.01.2020