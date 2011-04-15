"Международные авиалинии Украины" приостановили полёты по маршруту Киев-Тегеран

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
"Международные авиалинии Украины" (МАУ) приостановили полёты по маршруту Киев-Тегеран. Об этом перевозчик сообщил в своём Facebook.
Напомним, в среду, 8 января 2020 года, самолёт авиакомпании потерпел крушение в районе Ирана.
"AK&M" от 09.01.2020