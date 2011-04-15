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09/01/2020
16:43

Росстандарт опубликовал перечень АЗС, торгующих опасным топливом

Росстандарт в рамках информационного проекта "Топливо без обмана" опубликовал перечень фактов реализации фальсифицированного топлива на АЗС, выявленных в 2019 году по итогам государственного надзора и исследования в аккредитованных лабораториях. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В 2019 году Росстандарт проводил контрольно-надзорные мероприятия в отношении объектов нефтепродуктообеспечения, включая проверки в Республике Дагестан, Республике Крым и Севастополе по отдельным поручениям, повторные проверки, а также мониторинговые мероприятия, проведённые совместно с Роскачеством.

Напомним, что ранее Росстандарт опубликовал Карту качества топлива России с информацией по регионам, в зависимости от риска заправиться некачественным топливом. Обновлённая карта будет опубликована на сайте ведомства в январе 2020 года после обработки данных за 2019 год. В будущем карта будет обновляться два раза в год.

Также ранее на сайте Росстандарта были даны рекомендации для владельцев автомобилей с дизельными двигателями по выбору топлива в зимний период.

"AK&M" от 09.01.2020
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