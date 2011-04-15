В РФ вступили в силу новые ограничения по кредитам и займам

В России с 1 января 2020 года вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по кредитам (займам), взятым на срок не более 1 года: начисленные на такой кредит или заём проценты, неустойка (штрафы, пени), иные меры ответственности, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заёмщику за отдельную плату, не могут превышать сам долг более чем в 1.5 раза. Об этом говорится в материалах ЦБ.



После достижения этого предела начисление процентов, других платежей, неустойки и иных мер ответственности должно быть прекращено.



Например, если человек взял взаймы 10 тыс. руб., то он отдаст не более 25 тыс. руб. (10 тыс. руб. - долг, 15 тыс. руб. - проценты, неустойка, иные платежи).



При этом продолжает сохраняться введенное 1 июля 2019 года предельное значение полной стоимости кредита (займа) и ограничение ежедневной процентной ставки - 1% в день. В первую очередь такое ограничение актуально для так называемых займов "до зарплаты", выдаваемых микрофинансовыми организациями. С 1 июля 2019 года размер полной стоимости кредита по таким займам не превышает 365%.



Новый этап ограничений предусмотрен изменениями в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" и Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", вступившими в силу 28 января 2019 года. Это результат последовательной политики Банка России по социализации микрофинансового рынка и совершенствованию механизма защиты прав потребителей финансовых услуг.



"AK&M" от 09.01.2020