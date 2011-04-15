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09/01/2020
12:16

На юге и востоке Москвы ограничили движение транспорта

На юге и востоке Москвы ограничили движение транспорта. Об этом сообщила столичная мэрия.

Так, с 9 января по 10 апреля 2020 года в районе Бирюлёво Восточное ограничат движение транспорта. Автомобилисты не смогут проехать по одной из полос на участке Загорьевской улицы от владения 2/1 до дома 2. При этом часть дороги временно расширят за счёт ликвидации парковочного пространства. Изменения связаны с проведением работ на инженерных сетях.

Кроме того, с 9 января по 30 апреля из-за работ на инженерных сетях ограничат движение транспорта по одной полосе на Просторной улице от дома 6 до дома 4. Количество полос при этом сохранится.

"AK&M" от 09.01.2020
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