Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/01/2020
13:44

Росавиация начала выплату субсидий операторам аэропортов

В целях возмещения недополученных доходов за предоставленные услуги по аэропортовому и наземному обслуживанию государственной авиации РФ в 2014-2017 годах Федеральное агентство воздушного транспорта приступило к выплатам операторам аэропортов субсидий из федерального бюджета.

Как говорится в сообщении ведомства, средства будут перечислены по 151 заявлению операторов аэропортов.

Право предоставить субсидии у Росавиации появилось на основании принятого 24 декабря 2019 года постановления Правительства РФ. Длительное время складывалась ситуация, при которой операторы аэродромов в силу действующего законодательства РФ безвозмездно предоставляли вышеуказанные услуги, не получая компенсацию за понесённые расходы в полном объёме, по причине отсутствия достаточного объёма бюджетных ассигнований на указанные цели в федеральном бюджете.

В соответствии с действующим законодательством РФ операторы аэропортов обязаны представлять услуги по аэропортовому обслуживанию, наземному обеспечению полетов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством от платы за них. К таким пользователям отнесены: ФСБ России, Минобороны России, МЧС России, ФТС России, Росгвардия, ФСО России.

Возмещение расходов осуществляется Росавиацией в рамках реализации программы субсидирования за счет средств федерального бюджета, согласно правилам предоставления субсидий. Правилами предусмотрена ежегодная компенсация операторам аэропортов фактически понесенных затрат за услуги по аэропортовому обслуживанию и наземному обеспечению полетов воздушных судов государственной авиации, оказанных в предшествующем году.

На протяжении 2015-2018 годов Росавиация ежегодно заявляла о дополнительной потребности в средствах федерального бюджета на реализацию указанной программы субсидирования, но предложения поддержаны не были.

Ситуация кардинально поменялась с выходом в июле 2018 года постановления Конституционного суда РФ, согласно которому норма об отказе в возмещении операторам недополученных доходов от уже оказанных услуг по причине отсутствия достаточного объема бюджетных ассигнований в федеральном бюджете на указанную программу субсидирования признана не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования ими не обеспечивается определённость условий возмещения юридическим лицам из средств федерального бюджета недополученных ими доходов. В 2019 году в целях исполнения указанного решения Конституционного суда и на основании постановления Правительства РФ были выделены дополнительные средства федерального бюджета в размере, необходимом для осуществления расчетов с операторами аэродромов за оказанные ими услуги.

"AK&M" от 09.01.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100