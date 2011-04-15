Росавиация начала выплату субсидий операторам аэропортов

В целях возмещения недополученных доходов за предоставленные услуги по аэропортовому и наземному обслуживанию государственной авиации РФ в 2014-2017 годах Федеральное агентство воздушного транспорта приступило к выплатам операторам аэропортов субсидий из федерального бюджета.



Как говорится в сообщении ведомства, средства будут перечислены по 151 заявлению операторов аэропортов.



Право предоставить субсидии у Росавиации появилось на основании принятого 24 декабря 2019 года постановления Правительства РФ. Длительное время складывалась ситуация, при которой операторы аэродромов в силу действующего законодательства РФ безвозмездно предоставляли вышеуказанные услуги, не получая компенсацию за понесённые расходы в полном объёме, по причине отсутствия достаточного объёма бюджетных ассигнований на указанные цели в федеральном бюджете.



В соответствии с действующим законодательством РФ операторы аэропортов обязаны представлять услуги по аэропортовому обслуживанию, наземному обеспечению полетов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством от платы за них. К таким пользователям отнесены: ФСБ России, Минобороны России, МЧС России, ФТС России, Росгвардия, ФСО России.



Возмещение расходов осуществляется Росавиацией в рамках реализации программы субсидирования за счет средств федерального бюджета, согласно правилам предоставления субсидий. Правилами предусмотрена ежегодная компенсация операторам аэропортов фактически понесенных затрат за услуги по аэропортовому обслуживанию и наземному обеспечению полетов воздушных судов государственной авиации, оказанных в предшествующем году.



На протяжении 2015-2018 годов Росавиация ежегодно заявляла о дополнительной потребности в средствах федерального бюджета на реализацию указанной программы субсидирования, но предложения поддержаны не были.



Ситуация кардинально поменялась с выходом в июле 2018 года постановления Конституционного суда РФ, согласно которому норма об отказе в возмещении операторам недополученных доходов от уже оказанных услуг по причине отсутствия достаточного объема бюджетных ассигнований в федеральном бюджете на указанную программу субсидирования признана не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования ими не обеспечивается определённость условий возмещения юридическим лицам из средств федерального бюджета недополученных ими доходов. В 2019 году в целях исполнения указанного решения Конституционного суда и на основании постановления Правительства РФ были выделены дополнительные средства федерального бюджета в размере, необходимом для осуществления расчетов с операторами аэродромов за оказанные ими услуги.



"AK&M" от 09.01.2020