В РФ вступили в силу новые правила лицензирования зоопарков

В России с 1 января 2020 года вступило в силу постановление Правительства РФ "Об утверждении положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах", разработанное Минсельхозом России, говорится в сообщении министерства.



В соответствии с актом, лицензирование такой деятельности осуществляется Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.



Документом определены требования к потенциальным лицензиатам. Предусматривается, что у соискателя лицензии должны быть в собственности или на иных законных основаниях специально предназначенные здания, сооружения, обособленные территории и необходимые технические средства и оборудование, а также работники, имеющие необходимый стаж и соответствующее образование.



Кроме того, лицензиат должен соблюдать требования закона об ответственном обращении с животными, требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, ветеринарные нормы и правила.



"AK&M" от 09.01.2020