В Госдуму внесён законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах

В Государственную Думу внесены поправки в законодательство, направленные на пресечение незаконного оказания услуг связи на территории учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и мест содержания под стражей. Об этом говорится в материалах ГД.



Законопроектом предлагается установить возможность отключения незаконно используемых абонентских номеров на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов - в целях обеспечения режима на территории учреждений УИС. Согласно законопроекту операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор.



В соответствии с действующими нормами осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях, а также подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО, не разрешается иметь при себе средства связи. Это установлено Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, утверждёнными приказом Минюста России, и Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы. Кроме того, за попытку доставки средств мобильной связи в учреждения уголовно-исполнительной системы предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.12 КоАП.



В 2018 году в учреждениях УИС было изъято 56.249 тыс. средств связи, а количество лиц, задержанных за попытку передачи средств мобильной связи на режимной территории, составило 5.064 тыс. человек, поясняет необходимость поправок председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, слова которого приводятся в сообщении.



По словам парламентария, мобильная связь в местах лишения свободы используется зачастую для совершения различного рода преступлений. К ним относятся преступления мошеннического характера; координирование деятельности членов преступных групп, находящихся на свободе, поставок запрещённых предметов, наркотических средств; оказание давления на свидетелей, а также на администрацию учреждений УИС. Кроме того, через лицевые счета абонентских номеров SIM-карт происходит обращение безналичных денежных средств, за счёт которых финансируются преступления, и осуществляется поддержка лидеров уголовно-преступной среды.



В целях предупреждения такого рода преступлений органами УИС проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению незаконно используемых мобильных устройств. Однако возможность прекращения услуг связи по обнаруженным абонентским номерам в настоящее время ограничена. В соответствии с законом "Об оперативно-розыскной деятельности" это возможно только в случае угрозы жизни и здоровью лица, а также государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности РФ.



"AK&M" от 09.01.2020