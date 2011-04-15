Северо-восточный участок Большой кольцевой линии откроют через два года

Северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро откроют к 2022 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



"Там будут самые глубокие станции БКЛ. "Рижская" - больше 60 метров вниз, "Марьина Роща" - более 70 мв. А эскалатор, который ведёт к ней, станет самым длинным в Москве - примерно 135 метров. Спасибо строителям, титанический труд!" - написал С.Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".



Напомним, Большая кольцевая линия - крупнейший в мире проект метростроения. Её длина составит 70 км. На кольце расположатся два электродепо и 31 станция. Строительство БКЛ завершится к 2023 году.



"AK&M" от 09.01.2020