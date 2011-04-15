В Москве построят более 350 км дорог за три года, М.Хуснуллин

В Москве построят более 350 км дорог за три года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"До 2023 года планируется построить и реконструировать 352 км дорог, 105 тоннелей, мостов и эстакад, а также 58 пешеходных переходов", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, за эти годы завершится сооружение крупных хордовых магистралей.



"Будет сформировано так называемое хордовое кольцо - система городских скоростных трасс, связывающих разные районы Москвы", - пояснил заммэра.



Он подчеркнул, что также планируется реконструировать ряд крупных развязок на МКАД.



"После завершения сложных и наиболее масштабных дорожных строек активизируется работа по созданию поперечных районных дорог-связок", - добавил М.Хуснуллин.



"AK&M" от 09.01.2020