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09/01/2020
14:08

В Москве построят более 350 км дорог за три года, М.Хуснуллин

В Москве построят более 350 км дорог за три года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"До 2023 года планируется построить и реконструировать 352 км дорог, 105 тоннелей, мостов и эстакад, а также 58 пешеходных переходов", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, за эти годы завершится сооружение крупных хордовых магистралей.

"Будет сформировано так называемое хордовое кольцо - система городских скоростных трасс, связывающих разные районы Москвы", - пояснил заммэра.

Он подчеркнул, что также планируется реконструировать ряд крупных развязок на МКАД.

"После завершения сложных и наиболее масштабных дорожных строек активизируется работа по созданию поперечных районных дорог-связок", - добавил М.Хуснуллин.

"AK&M" от 09.01.2020
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