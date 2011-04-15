Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 января

Банк России установил на 10 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.0494

1 Азербайджанский манат 36.0943

100 Армянских драмов 12.7904

1 Белорусский рубль 28.9030

1 Болгарский лев 34.7901

1 Бразильский реал 15.0656

100 Венгерских форинтов 20.5566

1000 Вон Республики Корея 52.7336

10 Гонконгских долларов 78.7951

10 Датских крон 91.0502

1 Доллар США 61.2340

1 Евро 68.0555

100 Индийских рупий 85.6450

100 Казахстанских тенге 16.2524

1 Канадский доллар 46.9406

100 Киргизских сомов 87.9036

10 Китайских юаней 88.3493

10 Молдавских леев 35.3954

1 Новый туркменский манат 17.5205

10 Норвежских крон 69.0287

1 Польский злотый 16.0593

1 Румынский лей 14.2428

1 СДР (специальные

права заимствования) 84.5960

1 Сингапурский доллар 45.3350

10 Таджикских сомони 63.1930

1 Турецкая лира 10.3947

10000 Узбекских сумов 64.0188

10 Украинских гривен 25.3439

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.2533

10 Чешских крон 26.9445

10 Шведских крон 64.7492

1 Швейцарский франк 62.8686

10 Южноафриканских рэндов 43.3405

100 Японских иен 56.0161

"AK&M" от 09.01.2020