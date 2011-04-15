Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 10 января

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Банк России установил на 10 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.0494
1 Азербайджанский манат 36.0943
100 Армянских драмов 12.7904
1 Белорусский рубль 28.9030
1 Болгарский лев 34.7901
1 Бразильский реал 15.0656
100 Венгерских форинтов 20.5566
1000 Вон Республики Корея 52.7336
10 Гонконгских долларов 78.7951
10 Датских крон 91.0502
1 Доллар США 61.2340
1 Евро 68.0555
100 Индийских рупий 85.6450
100 Казахстанских тенге 16.2524
1 Канадский доллар 46.9406
100 Киргизских сомов 87.9036
10 Китайских юаней 88.3493
10 Молдавских леев 35.3954
1 Новый туркменский манат 17.5205
10 Норвежских крон 69.0287
1 Польский злотый 16.0593
1 Румынский лей 14.2428
1 СДР (специальные
права заимствования) 84.5960
1 Сингапурский доллар 45.3350
10 Таджикских сомони 63.1930
1 Турецкая лира 10.3947
10000 Узбекских сумов 64.0188
10 Украинских гривен 25.3439
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.2533
10 Чешских крон 26.9445
10 Шведских крон 64.7492
1 Швейцарский франк 62.8686
10 Южноафриканских рэндов 43.3405
100 Японских иен 56.0161
"AK&M" от 09.01.2020