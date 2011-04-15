В Москве в 2020 году откроются новые станции метро, сообщила столичная мэрия.



Напомним, в 2019 году открыли участки Некрасовской линии метро от "Косино" до "Некрасовки" и Сокольнической ветки от "Саларьева" до "Коммунарки". В 2020 году планируется открыть еще девять станций метро - участки Некрасовской и Большой кольцевой линий.



На западном участке Большой кольцевой линии построят четыре станции - "Улицу Народного Ополчения", "Карамышевскую", "Мневники" и "Кунцевскую" (прежнее название - "Можайская"). Две из них планируют открыть в 2020 году.



Станцию "Улица Народного Ополчения" строят в районе пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Демьяна Бедного. Планируется, что с "Улицы Народного Ополчения" можно будет сделать пересадку на перспективную Рублёво-Архангельскую линию метро.



"Карамышевская" расположится в северной части Мневниковской поймы. Станцию мелкого заложения строят на глубине около 25 м. На базе "Карамышевской" планируется создать транспортно-пересадочный узел "Мневники".



Кроме того, в 2020 году планируется открыть станции "Электрозаводская", "Лефортово" и "Авиамоторная".



"Электрозаводская" появится недалеко от Семёновской набережной в Басманном районе. Пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии и перейти на платформу Казанского направления Московской железной дороги.



"Лефортово" откроется в сквере у кинотеатра "Спутник" в одноименном районе, вблизи Солдатской и Наличной улиц.



Станция "Авиамоторная" расположена в районе пересечения проезда Энтузиастов с шоссе Энтузиастов и Рязанским направлением Московской железной дороги. Южный вход находится возле конечной трамвайной остановки "Проезд Энтузиастов", а северный выход - недалеко от здания префектуры Юго-Восточного округа. Сначала "Авиамоторная" войдёт в состав Некрасовской линии метро, а позже - Большой кольцевой.



"AK&M" от 09.01.2020