Россия запретила ввоз морепродуктов из Китая

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции аквакультуры, выработанной предприятиями КНР. Об этом говорится в сообщении ведомства.



В период с 14 по 27 декабря 2019 года специалисты Россельхознадзора провели инспекцию предприятий КНР по производству продукции аквакультуры.



В рамках инспекции были выявлены многочисленные нарушения, в том числе связанные с недостаточным контролем за безопасностью выпускаемой продукцией аквакультуры, риском незаявленного применения при выращивании гидробионтов лекарственных средств и гормональных препаратов, отсутствием или недостаточной эффективностью работы системы прослеживаемости. Кроме того, выявлено отсутствие контроля за хранением рыбопродукции и сырья: в рамках инспекции на предприятиях обнаружена рыбопродукция 2013 года выпуска.



Недостаточная эффективность контроля со стороны Компетентного органа КНР подтверждается данными госмониторинга. В 2019 году опасная в ветеринарно-санитарном отношении рыбопродукция, в том числе продукция аквакультуры, выявлялась более 40 раз. В структуре обнаружений преобладают тяжелые металлы: ртуть, кадмий, мышьяк. О всех выявленных фактах Россельхознадзор направлял соответствующую информацию в компетентный орган КНР, однако, как показала инспекция, расследования причин нарушений компетентным органом КНР не проводилось.



Также следует отметить, что действующая в КНР система экспортной ветеринарной сертификации не предусматривает физического контроля продукции компетентным уполномоченным органом при отгрузке с предприятия. Таким образом, не представляется возможным гарантировать, что продукция, экспортируемая в Россию, выработана именно на заявленном в качестве производителя предприятии и соответствует требованиям безопасности, в том числе по срокам годности.



Учитывая, что выявленные нарушения носят системный характер и представляют значительную степень риска, с 9 января 2020 года вводятся временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию продукции аквакультуры со всех предприятий КНР, включая следующие виды гидробионтов: угорь, тилапия, осетр, форель, креветка (за исключением Pandalus borealis, Sclerocrangon salebrosa Pandalus latirostris, Pandalus montagui, Pandalus goniurus), содержащие указанные виды гидробионтов смеси морепродуктов замороженных (морской коктейль).



"AK&M" от 09.01.2020