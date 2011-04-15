Росстандарт в 2019 году согласовал отзыв 650 тыс. автомобилей

Росстандарт, являющийся органом государственного надзора за конструктивной безопасностью автомобилей, в 2019 году согласовал 139 программ мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда при эксплуатации транспортных средств.



Как говорится в сообщении ведомства, общее количество отозванных транспортных средств составило 649.594 тыс.



Всего с 2015 года, когда Росстандарт начал активно развивать механизмы отзыва автомобилей, под отзыв попало более 3.5 млн единиц транспортных средств.



Любое нарушение - конструктивное или технологическое - является значимым фактором, который в процессе эксплуатации техники может принести вред жизни и здоровью граждан. Причинами отзывов становятся несоответствия, выявленные как автопроизводителями самостоятельно, так и в результате испытаний, проводимых Росстандартом в рамках госнадзора.



В числе транспортных средств с дефектами оказываются представители всех сегментов - от бюджетных до премиальных.



Например, только в декабре компания Renault отозвала более 78 тыс. автомобилей из-за возможного внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота.



Toyota отозвала более 84 тыс. автомобилей из-за подушек безопасности ТАКАТА, оснащенных определенным типом газогенератора. В результате существует вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности водителя или переднего пассажира при аварии.



Subaru - более 39 тыс. автомобилей из-за газообразного силикона, который может проникать в корпус выключателя стоп-сигналов и приводить к нарушению проводимости.



Nissan пришлось отозвать почти 162 тыс. автомобилей из-за подушек безопасности пассажира.



Среди отозванных транспортных средств в 2019 году также фигурировали мотоциклы Yamaha, Harley-Davidson и снегоходы Ski-Doo. Общее количество отозванных мотоциклов и снегоходов составило 1.08 тыс.



Выявленные дефекты устраняются в рамках согласованных Росстандартом отзывных программ исключительно за счет автопроизводителей. А сами программы не имеют срока давности - появляющиеся в некоторых источниках утверждения, что программы действуют определенное количество лет, ошибочны. В любой момент автолюбитель может обратиться за проведением ремонтных работ и получить необходимые услуги бесплатно.



Несмотря на широкое информирование о начале отзывной кампании, существуют проблемы с доведением соответствующей информации до всех владельцев транспортных средств, подпадающих под отзывы. Это может быть связано со сменой владельцев таких автомобилей, отсутствием их контактных данных у дилерских центров, недоведением такой информации через СМИ до конкретных собственников.



Для решения этой задачи на сайте Росстандарта 1 ноября 2019 года появился интерактивный поиск, позволяющий по VIN-номеру транспортного средства определить, подпадает ли оно под отзыв. Интерактивный поиск является открытым для всех пользователей сервисом, и любой посетитель сайта может свободно им воспользоваться. Также для заинтересованных организаций в открытом доступе имеется весь реестр отозванных транспортных средств, размещенный в форме набора открытых данных. Реестр обновляется автоматически и содержит данные, которые могут быть использованы при разработке некоммерческих сервисов.



Запуск ресурса стал первым этапом проекта по информированию автовладельцев в режиме интерактивного поиска. На втором этапе в 2020 году Росстандартом планируется создать сервис личного кабинета для производителей (поставщиков) транспортных средств. Автопроизводители получат единый инструмент для информирования Росстандарта и автовладельцев о новых отзывных кампаниях, а также для отчетности о ходе реализации программ по устранению неисправностей.



Кроме того, в 2019 году между Росстандартом и "Яндекс.Вертикали" подписано Соглашение, в рамках которого начата оперативная передача информации об отзываемых автомобилях для размещения на сервисе Auto.ru. Также в декабре прошлого года первые записи об отзыве автомобилей были занесены в систему "Электронных паспортов транспортных средств".



"AK&M" от 09.01.2020