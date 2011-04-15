Россельхознадзор пресёк незаконный вывоз более 2 т красной икры

Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области совместно с сотрудниками ПУ ФСБ России по Оренбургской области на российско-казахстанском участке границы РФ, в районе МАПП "Сагарчин" Акбулакского района, была пресечена попытка незаконного вывоза под видом товаров прикрытия красной икры с территории России в Казахстан. Об этом говорится в сообщении ведомства.



При проведении ветеринарного контроля должностными лицами ведомства установлено, что в автотранспортном средстве перевозится 2.5 т красной икры без сопроводительных документов и маркировки, в том числе без ветеринарного сертификата, который подтверждает качество и безопасность продукции животного происхождения, а также характеризует территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара и позволяет идентифицировать подконтрольный товар. Это является нарушением ветеринарного законодательства Российской Федерации и ЕАЭС.



Под контролем Управления Россельхознадзора по Оренбургской области в соответствии с действующим законодательством ЕАЭС красная икра была изъята из оборота и направлена на утилизацию.



Грузоперевозчик привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ.



"AK&M" от 09.01.2020