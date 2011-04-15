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09/01/2020
18:55

Плотность улично-дорожной сети в ТИНАО увеличилась в 1.4 раза, В.Жидкин

Плотность улично-дорожной сети в Троицком и Новомосковском округах (ТИНАО) увеличилась более чем в 1.4 раза. Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Коэффициент загрузки автодорог снизился почти на 10%, а показатель среднего времени в пути на автомобиле по ТиНАО уменьшился более чем на 16%", - сказал В.Жидкин.

По его словам, дорожный каркас Новой Москвы формируется как из основных магистралей - Киевского, Калужского шоссе, МКАД, ЦКАД, так и из многочисленных хордовых соединений, дублирующих основные трассы и обеспечивающих проезд к жилой застройке и рабочим местам.

"С момента присоединения новых территорий к столице построено и реконструировано 27 дорог, это почти 206 км. Возвели 41 транспортное сооружение: тоннели, эстакады, съезды, 14 пешеходных переходов, 68 км велодорожек", - отметил руководитель Департамента.

Все съезды на магистрали имеют разгонные полосы. Проезжая часть на дорогах расширена, установлено освещение, светофоры, обустроены тротуары, построены удобные съезды и выезды, размещены автобусные остановки, внеуличные пешеходные переходы, установлены шумозащитные экраны, благоустроена прилегающая территория.

К 2023-2024 годам в Новой Москве построят и реконструируют около 505.6 км дорог.

"AK&M" от 09.01.2020
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