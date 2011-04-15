Д.Медведев утвердил положение о системе мониторинга движения лекарств

Правительство РФ установило особенности внедрения информационной системы мониторинга для отдельных видов лекарственных препаратов. Об этом говорится в материалах Кабмина.



Постановлением Правительства утверждено Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Подписанным постановлением в Положение внесены изменения. Определены особенности внедрения системы мониторинга для лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов или тканей, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.



"AK&M" от 09.01.2020