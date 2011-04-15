Правительство установило порядок маркировки фотокамер

Правительство РФ установило порядок маркировки фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации и особенности внедрения информационной системы мониторинга в отношении фототоваров. Об этом говорится в материалах Кабмина.



Распоряжением Правительства утверждён перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, которым в том числе предусмотрена обязательная маркировка фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек.



Подписанным постановлением утверждены Правила маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек и установлены особенности внедрения информационной системы мониторинга в отношении фототоваров.



Установление правил маркировки фототоваров, а также внедрение информационной системы мониторинга создадут необходимые условия для сокращения незаконного оборота фототоваров, повышения собираемости налогов и таможенных пошлин и улучшения налоговой дисциплины, а также защиты прав потребителей и производителей фототоваров. Этапность введения обязательной маркировки фототоваров позволит обеспечить организациям отрасли плавный переход к новой вводимой системе маркировки продукции и минимизировать риски негативных последствий такого перехода на товарном рынке и в сфере обмена данными.



"AK&M" от 09.01.2020