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09/01/2020
17:35

Правительство установило порядок маркировки фотокамер

Правительство РФ установило порядок маркировки фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации и особенности внедрения информационной системы мониторинга в отношении фототоваров. Об этом говорится в материалах Кабмина.

Распоряжением Правительства утверждён перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, которым в том числе предусмотрена обязательная маркировка фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек.

Подписанным постановлением утверждены Правила маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек и установлены особенности внедрения информационной системы мониторинга в отношении фототоваров.

Установление правил маркировки фототоваров, а также внедрение информационной системы мониторинга создадут необходимые условия для сокращения незаконного оборота фототоваров, повышения собираемости налогов и таможенных пошлин и улучшения налоговой дисциплины, а также защиты прав потребителей и производителей фототоваров. Этапность введения обязательной маркировки фототоваров позволит обеспечить организациям отрасли плавный переход к новой вводимой системе маркировки продукции и минимизировать риски негативных последствий такого перехода на товарном рынке и в сфере обмена данными.

"AK&M" от 09.01.2020
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