Правительство утвердило план реализации Стратегии пространственного развития

Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии пространственного развития на период до 2025 года. Об этом говорится на сайте Кабмина.



Цель Стратегии - обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития России, сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, обеспечение национальной безопасности.



Подписанным распоряжением утверждён план реализации Стратегии. Планом предусмотрены мероприятия нормативно-правового и организационного характера, направленные на достижение национальных целей и стратегических задач развития страны; сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии регионов; социально-экономическое развитие геостратегических территорий, субъектов Федерации, характеризующихся эксклавным положением; обеспечение расширения географии экономического роста Российской Федерации; формирование и развитие минерально-сырьевых центров; ликвидацию инфраструктурных ограничений, повышение доступности и качества магистральной транспортной, энергетической, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; улучшение состояния окружающей среды, сохранение и восстановление биологического разнообразия, культурных ландшафтов и уменьшение негативных последствий от их изменения.



Реализация плана позволит обеспечить эффективную организацию экономического пространства страны за счёт формирования и развития перспективных центров экономического роста, раскрытия экономического потенциала различных типов территорий, развития человеческого капитала.





"AK&M" от 09.01.2020