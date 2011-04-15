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09/01/2020
16:32

Правительство утвердило план реализации Стратегии пространственного развития

Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии пространственного развития на период до 2025 года. Об этом говорится на сайте Кабмина.

Цель Стратегии - обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития России, сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, обеспечение национальной безопасности.

Подписанным распоряжением утверждён план реализации Стратегии. Планом предусмотрены мероприятия нормативно-правового и организационного характера, направленные на достижение национальных целей и стратегических задач развития страны; сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии регионов; социально-экономическое развитие геостратегических территорий, субъектов Федерации, характеризующихся эксклавным положением; обеспечение расширения географии экономического роста Российской Федерации; формирование и развитие минерально-сырьевых центров; ликвидацию инфраструктурных ограничений, повышение доступности и качества магистральной транспортной, энергетической, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; улучшение состояния окружающей среды, сохранение и восстановление биологического разнообразия, культурных ландшафтов и уменьшение негативных последствий от их изменения.

Реализация плана позволит обеспечить эффективную организацию экономического пространства страны за счёт формирования и развития перспективных центров экономического роста, раскрытия экономического потенциала различных типов территорий, развития человеческого капитала.


"AK&M" от 09.01.2020
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