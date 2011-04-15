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09/01/2020
16:02

Правительство утвердило мероприятия по адаптации к изменениям климата

Правительство РФ утвердило национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года. Об этом говорится на сайте Кабмина.

Подписанным распоряжением утверждён национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года, которым определены меры экономического и социального характера, осуществляемые федеральными и региональными органами исполнительной власти в целях уменьшения уязвимости населения России, экономики и природных объектов к последствиям изменений климата, а также использования благоприятных возможностей, обусловленных такими изменениями.

Утверждённый национальный план является первым этапом мероприятий по адаптации экономики и населения к изменениям климата и включает в себя институциональные, организационные и методические мероприятия, направленные на формирование государственных подходов к адаптации к изменениям климата.

Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию мероприятий национального плана, поручено утвердить отраслевые планы адаптации к изменениям климата, а высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Федерации, ответственным за реализацию мероприятий национального плана, рекомендовано организовать работу по адаптации к изменениям климата и утвердить соответствующие региональные планы.

"AK&M" от 09.01.2020
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