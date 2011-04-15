Правительство установило требования к деятельности промтехнопарков

Правительство РФ установило требования к деятельности промышленных технопарков. Об этом говорится на сайте Кабмина.



Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации", направленные на создание правовой основы деятельности промышленных технопарков. При этом под промышленными технопарками понимаются объекты промышленной и технологической инфраструктуры, предназначенные для осуществления деятельности в сфере промышленности, промышленного производства, научно-технической или инновационной деятельности в целях освоения производства промышленной продукции и коммерциализации полученных научно-технических результатов и управляемые управляющей компанией - коммерческой или некоммерческой организацией, созданной в соответствии с российским законодательством.



Подписанным постановлением установлены требования к параметрам промышленной, технологической и транспортной инфраструктур промышленных технопарков и особенности деятельности управляющих компаний в целях применения к ним механизмов государственной поддержки из федерального или региональных бюджетов.



Требованиями предусмотрены две категории промышленных технопарков - "создаваемый промышленный технопарк" и "действующий промышленный технопарк". Такое разделение позволит применять механизмы государственной поддержки деятельности промышленных технопарков как на этапе создания проектов промышленной, технологической и транспортной инфраструктур, так и на этапе их промышленной эксплуатации и дальнейшего развития промышленного технопарка.



Кроме того, установлено, что управляющая компания промышленного технопарка обязана проходить подтверждение соответствия требованиям каждые пять лет, в случае если намерена получить господдержку для стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренную федеральными законами, нормативными правовыми актами субъектов Федерации. Проверку на соответствие установленным требованиям будет проводить Минпромторг.



"AK&M" от 09.01.2020