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09/01/2020
16:09

Правительство установило требования к деятельности промтехнопарков

Правительство РФ установило требования к деятельности промышленных технопарков. Об этом говорится на сайте Кабмина.

Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации", направленные на создание правовой основы деятельности промышленных технопарков. При этом под промышленными технопарками понимаются объекты промышленной и технологической инфраструктуры, предназначенные для осуществления деятельности в сфере промышленности, промышленного производства, научно-технической или инновационной деятельности в целях освоения производства промышленной продукции и коммерциализации полученных научно-технических результатов и управляемые управляющей компанией - коммерческой или некоммерческой организацией, созданной в соответствии с российским законодательством.

Подписанным постановлением установлены требования к параметрам промышленной, технологической и транспортной инфраструктур промышленных технопарков и особенности деятельности управляющих компаний в целях применения к ним механизмов государственной поддержки из федерального или региональных бюджетов.

Требованиями предусмотрены две категории промышленных технопарков - "создаваемый промышленный технопарк" и "действующий промышленный технопарк". Такое разделение позволит применять механизмы государственной поддержки деятельности промышленных технопарков как на этапе создания проектов промышленной, технологической и транспортной инфраструктур, так и на этапе их промышленной эксплуатации и дальнейшего развития промышленного технопарка.

Кроме того, установлено, что управляющая компания промышленного технопарка обязана проходить подтверждение соответствия требованиям каждые пять лет, в случае если намерена получить господдержку для стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренную федеральными законами, нормативными правовыми актами субъектов Федерации. Проверку на соответствие установленным требованиям будет проводить Минпромторг.

"AK&M" от 09.01.2020
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