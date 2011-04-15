В РФ могут ввести штрафы до 1.5 млн руб. за пропаганду наркотиков.



Как говорится в материалах ГД, Правительство внесло в Государственную Думу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за размещение и распространение запрещённой информации о наркотических средствах и психотропных веществах в интернете. Документ доступен в Системе обеспечения законодательной деятельности.



В соответствии с поправками, максимальные штрафы за пропаганду в интернете наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, а также наркосодержащих растений и новых потенциально опасных психоактивных веществ могут достигать полутора миллионов - для юридических лиц. Также в качестве наказания судья сможет в административном порядке приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток. В свою очередь, для граждан штрафы в случае принятия законопроекта могут составить от 5 до 30 тыс. руб.



"Представляется, что владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики, должны нести более строгую административную ответственность", - говорится в пояснительной записке.



Законопроект, в случае его принятия, позволит минимизировать использование интернета для пропаганды опасных веществ, говорит председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, что, по его словам, "особенно важно для защиты детей и подростков, которые наиболее подвержены негативному влиянию подобной информации в сети".



Также документом предлагается ужесточить ответственность за пропаганду либо незаконную рекламу наркотиков для иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, операторам связи, которые несвоевременно блокируют доступ к онлайн-ресурсам с пропагандой наркотиков, также предлагается поднять штрафы - от 10 до 30 тыс. руб. для должностных лиц, от 100 до 500 тыс. руб. для юрлиц, а а при повторном нарушении в течение года: для должностных лиц до 30-50 тыс. руб., а для юрлиц - до 500-800 тыс. руб.



"AK&M" от 09.01.2020