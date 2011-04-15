"Большая четвёрка" покрыла 100%-й связью восемь автодорог. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора по итогам исследования покрытия услугами мобильной связи операторов "большой четвёрки" 32 автодорог федерального значения за IV квартал 2019 года.



Так, 100-процентное покрытие всеми операторами связи "большой четверки" зафиксировано на А-132, М-3 "Украина", М-10 "Россия", А-181, А-180 "Нарва", А-280, А-290, А-310.



Полное покрытие услугами мобильной связи хотя бы одним из операторов связи зафиксировано также на восьми дорогах: М1 "Беларусь", М-2 "Крым", А-270, Р-23, А-147, А-300, А-320, Р-254 "Иртыш".



Худшее покрытие остается на трассах А-360 "Лена" (ПАО "МТС" - 66.2%, ПАО "МегаФон" - 72.3%, ПАО "ВымпелКом" - 27.8%, ООО "Т2 Мобайл" - 3.9%) и Р-256 "Чуйский тракт" (ПАО "МТС" - 79.8%, ПАО "МегаФон" - 75.5%, ПАО "ВымпелКом" - 77.5%, ООО "Т2 Мобайл" - 56.6%).



Главной причиной недостаточного покрытия является отсутствие необходимой инфраструктуры: нет возможности подключить электричество, нет подъездных дорог к месту размещения оборудования в оптимальных точках близ трасс и так далее. Немалую роль играет и экономический фактор: отсутствие связи наблюдается в основном на участках с малым количеством абонентов и их низкой активностью.



Сведения о покрытии автотрасс мобильной связью представляются по результатам расчетов зон обслуживания базовых станций стандартов GSM-900/1800 (2G) и IMT-2000/UMTS (3G) с учетом выданных разрешений на использование радиочастот, свидетельств о регистрации РЭС, а также данных по радиоконтролю.



"AK&M" от 09.01.2020