В новом тепличном комплексе в Кашире собрали первый урожай клубники

В новом тепличном комплексе компании "Агрокультура групп" в Кашире собрали первый урожай клубники - более 0.7 т. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.



"Компания "Агрокультура групп" реализует в Кашире проект по строительству тепличного комплекса по выращиванию ягод и клубники площадью 20 га. Первые 0.7 т сахарной ягоды с 0.4 гектара - пробный процесс перед выращиванием ягоды в промышленных масштабах", - сказал А.Разин.



По словам министра, клубника - ягода довольно прихотливая и, чтобы получить хороший по количеству и по качеству урожай, необходимо проследить все параметры для идеального выращивания ягоды в тепличных условиях.



"Если выращивание клубники в теплице организовать правильно, то она будет давать до 30-35 кг урожая с 1 квадратного метра. А урожай можно собирать почти каждые 2-3 месяца. Полностью проект по выращиванию ягоды в Кашире планируется реализовать в этом году. Здесь будет производиться более 1 тыс. т клубники в год", - отметил А.Разин.



По завершении строительства тепличного комплекса будет создано порядка 450 новых рабочих мест. Объём инвестиций составляет 6.1 млрд руб.



"Вся собранная ягода поставлена в магазины региона. Ароматная и вкусная клубника в Подмосковье круглый год - это уже реальность", - добавил А.Разин.



Выращивание клубники в закрытом грунте активно развивается в Московской области уже несколько лет. Компания "Агроном" из городского округа Одинцово круглогодично выращивает клубнику и землянику и производит порядка 0.5 т.



Компания "ТК Совхоз Электростальский"также будет выращивать в городском округе Электросталь клубнику круглогодично. На площади 35 га планируется выращивать порядка 3.5 тыс. т свежей клубники. Первая очередь проекта будет реализована уже через 2 года. Полностью тепличный комплекс планируется построить до 2024 года.



"AK&M" от 09.01.2020