Продавцов некурительной никотиносодержащей продукции оштрафовали на 3.4 млн руб., Роспотребнадзор

Продавцов некурительной никотиносодержащей продукции оштрафовали на 3.4 млн руб. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора по итогам контрольно-надзорных мероприятий, проведённых в период всех новогодних праздников и каникул в целях изъятия некурительной никотиносодержащей продукции из оборота.



На сегодняшний день проведено около 44 тыс. проверок в отношении производителей и объектов торговли никотинсодержащей продукции, в том числе 22 тыс. - совместно с территориальными органами прокуратуры, следственного комитета и внутренних дел.



Следует отметить, что плотность и эффективность проводимых Роспотребнадзором проверок привела к снижению оборота некурительной никотинсодержащей продукции в торговых точках.



Так, если в первые дни проверок запрещённая к реализации продукция выявлялась на каждом двадцатом проверенном объекте, то на сегодняшний день - лишь на каждом пятидесятом объекте.



Общее количество обнаруженной никотинсодержащей продукции на территории РФ составило 911.155 тыс. (829.933 тыс. - импортного производства). При этом 93% от всей продукции было выявлено в первые дни проводимых контрольно-надзорных мероприятий.



Вся выявленная некурительная никотинсодержащая продукция изъята из оборота.



Общая сумма уже наложенных штрафов наложенных штрафов составила 3.39 млн руб. В суды направлено 324 материала, 240 - в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.



Кроме того, проводимая территориальными органами Роспотребнадзора усиленная информационная кампания о вреде никотинсодержащей продукции показала свою результативность. В настоящее время интернет - магазины по дистанционной продаже никотинсодержащей продукции прекращают свою деятельность. На сегодняшний день известно о закрытии 30 сайтов.



Всего за период усиления мер по выявления и изъятию запрещенной никотинсодержащей продукции было проведено 400 выступлений сотрудников Роспотребнадзора на радио и телевидении, количество публикаций в СМИ и интернете составило около 2.5 тыс.



"AK&M" от 09.01.2020