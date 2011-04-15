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09/01/2020
17:55

Продавцов некурительной никотиносодержащей продукции оштрафовали на 3.4 млн руб., Роспотребнадзор

Продавцов некурительной никотиносодержащей продукции оштрафовали на 3.4 млн руб. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора по итогам контрольно-надзорных мероприятий, проведённых в период всех новогодних праздников и каникул в целях изъятия некурительной никотиносодержащей продукции из оборота.

На сегодняшний день проведено около 44 тыс. проверок в отношении производителей и объектов торговли никотинсодержащей продукции, в том числе 22 тыс. - совместно с территориальными органами прокуратуры, следственного комитета и внутренних дел.

Следует отметить, что плотность и эффективность проводимых Роспотребнадзором проверок привела к снижению оборота некурительной никотинсодержащей продукции в торговых точках.

Так, если в первые дни проверок запрещённая к реализации продукция выявлялась на каждом двадцатом проверенном объекте, то на сегодняшний день - лишь на каждом пятидесятом объекте.

Общее количество обнаруженной никотинсодержащей продукции на территории РФ составило 911.155 тыс. (829.933 тыс. - импортного производства). При этом 93% от всей продукции было выявлено в первые дни проводимых контрольно-надзорных мероприятий.

Вся выявленная некурительная никотинсодержащая продукция изъята из оборота.

Общая сумма уже наложенных штрафов наложенных штрафов составила 3.39 млн руб. В суды направлено 324 материала, 240 - в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Кроме того, проводимая территориальными органами Роспотребнадзора усиленная информационная кампания о вреде никотинсодержащей продукции показала свою результативность. В настоящее время интернет - магазины по дистанционной продаже никотинсодержащей продукции прекращают свою деятельность. На сегодняшний день известно о закрытии 30 сайтов.

Всего за период усиления мер по выявления и изъятию запрещенной никотинсодержащей продукции было проведено 400 выступлений сотрудников Роспотребнадзора на радио и телевидении, количество публикаций в СМИ и интернете составило около 2.5 тыс.

"AK&M" от 09.01.2020
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