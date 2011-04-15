FLYONE возобновляет полёты по маршруту Санкт-Петербург - Кишинёв

FLYONE с 6 июля 2020 года возобновляет полёты по маршруту Санкт-Петербург ("Пулково") - Кишинёв. Об этом сообщила пресс-служба питерского аэропорта.



Перевозчик не выполнял полёты в аэропорт "Пулково" с сентября 2018 года.



Рейсы будут осуществляться на воздушных судах Airbus A320 дважды в неделю по вторникам и субботам. Обратный рейс авиакомпании из Кишинева в Санкт-Петербург будет выполняться по понедельникам и пятницам.



Билеты на рейсы Санкт-Петербург - Кишинев можно забронировать на сайтах аэропорта и перевозчика по цене от 44 евро (цена в одну сторону, включая все налоги).



Отметим, что в зимнем сезоне 2019/2020 года перелёты из "Пулково" в столицу Республики Молдова выполняет авиакомпания Air Moldova.



Аэропорт "Пулково" занимает четвёртое место по объёму пассажиропотока в России. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные Ворота Северной Столицы", который на основе государственно-частного партнёрства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития. По итогам 2019 года аэропорт Санкт-Петербурга обслужил более 19 млн пассажиров.



Авиакомпания FLYONE была основана в 2016 году. Перевозчик является одним из лидеров авиационного рынка в Республике Молдова. Маршрутная сеть авиакомпании включает 14 направлений полётов. Флот FLYONE состоит из воздушных судов Airbus A319 и A320.



"AK&M" от 09.01.2020