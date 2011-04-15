В России могут ввести штрафы за неоплаченный проезд по платным трассам. Об этом говорится в материалах Госдумы.



Правительство РФ внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект, направленный на формирование в обществе культуры оплаты проезда по платным автомобильным дорогам, а также предупреждение совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими пользователями.



Организация проезда через платные автомобильные дороги предусматривает обязательную остановку транспортного средства на пункте взимания платы, из-за чего возникают заторы и снижается эффективность автомобильной дороги, отмечается в пояснительной записке к документу. Вместе с тем строительство и содержание таких пунктов затратно. Использование системы free-flow исключает создание классических пунктов взимания платы, в результате дорога становится безбарьерной, а удобство её использования возрастает. Однако эта система предусматривает не предоплату, а постоплату, и "необходим эффективный и простой механизм, предотвращающий бесплатный проезд".



Первую в России систему free-flow планируется ввести на Центральной кольцевой автомобильной дороге Московской области. Несмотря на очевидные преимущества данной системы, действующее законодательство не позволяет начать ее внедрение. Законопроект должен исправить ситуацию.



Для этого предполагается ввести административную ответственность за неуплату. Штраф для легковых автомобилей составит 2.5 тыс. руб., для грузовиков и автобусов - 5 тыс. руб.



Если оплатить проезд в течение 60 дней после привлечения к административной ответственности, штраф будет отменён.



"AK&M" от 09.01.2020