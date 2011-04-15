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09/01/2020
18:19

Жители Москвы и Подмосковья могут сдать новогодние ели в специальных пунктах

Жители Москвы и Подмосковья могут сдать новогодние ели в специальных пунктах. Об этом сообщили региональные правительства.

Так, акция "Ёлочный круговорот" стартует в Москве 9 января и продлится до 1 марта. Сдать хвойные деревья горожане могут в специальных пунктах в 13 московских парках. Их работу организуют специалисты Мосприроды. Ещё 460 мест приёма заработает в разных районах города под руководством префектур столичных округов.

Жители Подмосковья могут, приняв участие в эко-акции "Подари вторую жизнь своей ёлке".

Из пунктов сбора деревья отправят на перерабатывающее предприятие, где из них сделают древесную щепу и почвогрунт. На мусорных полигонах, куда обычно попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения. Сдать на переработку можно будет елки, сосны и пихты. При этом на дереве не должно быть ёлочной мишуры и украшений.

Акция "Ёлочный круговорот" проводится в Москве с 2016 года. Изначально работал только один пункт приёма ёлок. Он находился на территории экоцентра "Битцевский лес". В 2017 году количество пунктов приёма увеличилось. Тогда в ходе акции москвичи сдали 565 хвойных деревьев, а в 2018-м - 7006.

Акция по сбору хвойных деревьев "Подари вторую жизнь своей ёлке" проводится в городах Московской области с населением более 100 тыс. человек. Натуральные ёлки, сосны, пихты принимают в специальных пунктах, оформленных в едином стиле. Адреса брендированных площадок можно посмотреть на сайте министерства ЖКХ Московской области. Работают официальные пункты приёма ежедневно до 31 января: по чётным числам - с 10:00 до 15:00, по нечётным - с 15:00 до 20:00. Ожидается, что жители Подмосковья до конца января сдадут в пункты приёма не менее 150 тыс. куб. м хвои.

"AK&M" от 09.01.2020
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