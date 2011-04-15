В РФ вступил в силу закон о госрегистрации транспортных средств

В России 1 января 2020 года вступил в силу закон "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом сообщила ГИБДД.



Федеральным законом вводятся положения, предусматривающие возможность проведения регистрационных действий как с выдачей государственных регистрационных знаков, так и без выдачи, с последующим их изготовлением в уполномоченных на это организациях на основании волеизъявления владельца.



При присвоении государственного регистрационного номера будет обеспечена привязка кода региона на нём к субъекту регистрации владельца транспортного средства.



К участию в процессе регистрации также привлекаются дилеры и заводы-изготовители транспортных средств, которые будут действовать от имени владельцев транспортных средств при подаче документов в регистрационные подразделения Госавтоинспекции. Также они будут осматривать транспортные средства, формировать заявление и комплект необходимых для регистрации документов. Законом также вводится нанесение дополнительной маркировки, что, в свою очередь, позволит однозначно идентифицировать транспортные средства, в отношении которых ранее были установлены признаки ее изменения, это обеспечит исключение необходимости проведения повторных исследований и неоправданных временных затрат граждан.



Кроме того, уточнён порядок регистрации транспортных средств, собственники которых не достигли 16-летнего возраста. Такие транспортные средства регистрируются за одним из родителей, опекуном или попечителем, а по достижении собственником 16-летнего возраста регистрация прекратится по инициативе регистрирующего органа для перерегистрации транспортного средства за его "повзрослевшим" собственником.



В соответствии с федеральным законом при обращении в подразделение Госавтоинспекции для проведения любых регистрационных действий доверенное лицо владельца транспортного средства обязано будет предъявить оригинал паспорта собственника или нотариально заверенную доверенность.



Для временного допуска к участию в дорожном движении транспортных средств, вывозимых за пределы страны, а также базовых транспортных средств или шасси транспортных средств, перегоняемых к конечным производителям, предусмотрена выдача регистрационного документа и государственного знака "Транзит", которые позволят в течение 30 суток участвовать в дорожном движении.



Уточнены сведения, вносимые в регистрационный документ в части корректировки категории транспортного средства в соответствии с классификацией транспортных средств, установленной техническим регламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.



Основания для отказа в совершении регистрационных действий, предусматривают случаи нахождения транспортного средства в розыске и несоответствия регистрационных данных или конструкции транспортного средства сведениям, указанным в документах, идентифицирующих транспортное средство, а также наличия запретов или ограничений на проведение регистрационных действий.



В Госавтоинспекции МВД России подчёркивают, что принятие данного закона будет способствовать повышению качества и доступности оказываемых государственных услуг населению, защиты законных интересов граждан, а также совершенствованию системы регистрации транспортных средств.



"AK&M" от 09.01.2020