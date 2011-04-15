В России стартует Декларационная кампания 2020 года. Об этом сообщила ФНС.



До 30 апреля граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2019 году. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года.



Граждане самостоятельно исчисляют НДФЛ и представляют декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту своего учёта. Представить её необходимо, если в 2019 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.



Напоминаем, что при декларировании дохода от продажи недвижимости, которая была приобретена в общую долевую собственность родителей и детей на средства материнского капитала, расходы на приобретение являются расходами всех членов семьи в соответствующих долях. Поэтому они учитываются при расчёте налоговой базы по НДФЛ пропорционально доли продаваемой недвижимости.



Отчитаться о своих доходах должны и индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.



Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог (в том числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит вам налоговое уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года.



Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2020 года не распространяется на получение налоговых вычетов. Для их получения направить декларацию можно в любое время в течение года.



Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" онлайн. Также с 2020 года у граждан появилась возможность направлять декларации на бумаге не только через налоговые инспекции, но и через МФЦ, если в регионе принято решение об оказании в них этой услуги.



"AK&M" от 09.01.2020