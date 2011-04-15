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09/01/2020
18:14

На территории НПЗ "ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка" произошёл пожар

На территории Нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка" произошёл пожар. Об этом сообщило региональное МЧС.

Так, в 16:55 9 января 2020 года в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми поступила информация о пожаре по адресу Ухта, улица Заводская 11, на объекте НПЗ "ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка". На место были направлены подразделения согласно расписания выезда Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона по установленному автоматическому рангу пожара N 3.

ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" - крупное предприятие по переработке нефти, расположенное в Северо-Западном федеральном округе, старейший в отрасли нефтеперерабатывающий завод. Является 100% дочерней структурой ПАО "ЛУКОЙЛ".


"AK&M" от 09.01.2020
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