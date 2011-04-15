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09/01/2020
18:44

В Москве начали переселять по реновации жителей ещё 16 домов

В Москве начали переселять по реновации жителей ещё 16 домов, сообщил столичный Стройкомплекс.

Жителям 16 домов предложили равнозначные квартиры по программе реновации в праздничные дни, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, слова которого приводятся в сообщении.

Новостройки находятся в районах Бескудниковский, Дмитровский, Можайский, Северное Измайлово, Нагатинский Затон и Проспект Вернадского.

"Переезды стартовали в домах на Бескудниковском и Карельском бульварах, на 15-й Парковой улице, Щёлковском шоссе, улицах Судостроительная, Красных зорь, Лобачевского, Коштоянца и 9-я северная линия", - сказал С.Лёвкин.

Он уточнил, что больше всего расселяемых домов находится на ул. Коштоянца - там их три.

"Сейчас идет переселение участников программы реновации из 128 жилых зданий в 49 современных новостроек. В новых квартирах выполнена улучшенная отделка, установлена необходимая сантехника", - подчеркнул С.Лёвкин.

Он добавил, что на первых этажах разместятся магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции. Новые дома адаптированы для маломобильных людей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 22 тыс. москвичей уже переехали или получат в ближайшее время квартиру по реновации.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома.

17 декабря 2019 года в список стартовых площадок реновации включена ещё 81, а десять исключили из-за различных градостроительных ограничений. Теперь в адресный перечень входит 431 стартовая площадка с объёмом строительства более 6.7 млн кв. м жилья.

"AK&M" от 09.01.2020
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