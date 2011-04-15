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10/01/2020
11:02

Дайджест газеты "Коммерсант" от 10 января 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 10 января 2020 года.

ФСБ НЕ ЗАПЛАТИТ ЗА ИГРЫ С ЦРУ
ОСУЖДЕННЫЙ ЗА ГОСИЗМЕНУ НЕ УБЕДИЛ СУД В ТОМ, ЧТО РОССИЙСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ ЕГО ОБМАНУЛИ


Как стало известно "Ъ", бывшему красноярскому полицейскому Роману Ушакову, осужденному за госизмену на 15-летний срок, не удалось доказать, что его обманула ФСБ. Экс-майор, обратившись в суд, утверждал, что за признание своей вины чекисты обещали ему небольшой срок, а после отсидки помощь с выездом в США, спецслужбе которых он и продавал информацию, составляющую гостайну.


НЕЗАКОННЫЕ МИГРАНТЫ ПРИВЕЛИ ОФИЦЕРОВ В КОЛОНИЮ
ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ЧЕКИСТОВ И ПОЛИЦЕЙСКОГО

Как стало известно "Ъ", 2-й Западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 6 до 11 лет офицеров ФСБ и полиции, которые обвинялись в организации и покровительстве незаконной миграции жителей Киргизии в Россию. По материалам дела, за это подсудимые получили в виде взяток 7,5 млн руб. Фигуранты с судебным решением не согласились и обжаловали его в апелляционной инстанции.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 10.01.2020
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