ЦБ объявил учётную цену золота на 11 января - 3050.60 руб./г против 3047.28 руб./г на 10 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 11 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3050.60 руб./грамм
Серебро: - 35.28 руб./грамм
Платина: - 1916.48 руб./грамм
Палладий: - 4175.67 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
26.12 27.12 28.12 31.12 10.01
Золото 22958.18 2960.64 3012.68 3008.36 3047.28
Серебро 334.89 34.92 35.07 35.48 36.26
Платина 11855.25 1856.79 1894.64 1896.77 1878.16
Палладий 33722.41 3725.50 3785.29 3795.53 4173.68