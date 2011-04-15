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10/01/2020
10:08

Повтор! ОГК-2 и Енисейская ТГК заключили соглашение о продаже Красноярской ГРЭС-2

ПАО "ОГК-2" (Группа "Газпром энергохолдинг") и АО "Енисейская ТГК", дочернее предприятие Сибирской генерирующей компании (входит в группу СУЭК), заключили соглашение о продаже Красноярской ГРЭС-2. Об этом говорится в сообщении сторон.

Общая стоимость сделки составляет 10 млрд руб. (без учёта НДС). В её периметр входят движимое и недвижимое имущество Красноярской ГРЭС-2, запасы угля, запасные части, прочие материально-технические ресурсы.

Стороны приступают к перерегистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества, после чего СГК начнёт процесс получения необходимых лицензий и разрешений для самостоятельной эксплуатации Красноярской ГРЭС-2.

В течение переходного периода ОГК-2 будет продолжать эксплуатацию электростанции. СГК приступит к оперативному управлению, как ожидается, не позже, чем через 12 месяцев.

Персонал Красноярской ГРЭС-2 получит у нового собственника условия труда, аналогичные нынешнему состоянию.

Красноярская ГРЭС-2, оборудование которой было введено в эксплуатацию в 1961-1983 годах, использует в качестве основного топлива бурый уголь. Станция расположена в Зеленогорске в 167 км на восток от Красноярска. Установленная электрическая мощность 1 ГВт 260 МВт, тепловая - 976 Гкал/ч. Загрузка станции во многом зависит от сезонных факторов, в том числе от уровня воды в водохранилищах ГЭС Ангаро-Енисейского Каскада.

ПАО "ОГК-2" - компания тепловой генерации в состав которой, помимо Красноярской ГРЭС-2, входят Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС и Грозненская ТЭС. Контролирующим акционером компании является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").

"Сибирская генерирующая компания" (СГК) - энергетическая компания, входит в Группу компаний АО "СУЭК", осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кузбасса, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности - производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. СГК принадлежат 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью - 14.7 ГВт и тепловой мощностью - 24.3 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 10 тыс. км, ремонтные и сервисные компании.

"AK&M" от 09.01.2020
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