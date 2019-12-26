ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 10 января, в размере 68.0555 руб. против 69.3777 руб. на 1 января.





Курс евро за последние 5 дней:



01.01.20 - 69.3777 руб.

31.12.19 - 69.3406 руб.

28.12.19 - 69.0349 руб.

27.12.19 - 68.5003 руб.

26.12.19 - 68.4065 руб.

























































































































































































































































































"AK&M" от 09.01.2020