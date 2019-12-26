ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 10 января, в размере 61.2340 руб. против 61.9057 руб. на 1 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



01.01.20 - 61.9057 руб.

31.12.19 - 61.9057 руб.

28.12.19 - 62.0315 руб.

27.12.19 - 61.7676 руб.

26.12.19 - 61.7164 руб.





















































































































"AK&M" от 09.01.2020