В ЮАО и ЮЗАО с 1 февраля будет введён грузовой каркас

В Южном и Юго-Западном административных округах Москвы с 1 февраля 2020 года будет введён грузовой каркас. Об этом говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения".



В грузовой каркас войдут крупные улицы, которые расположены вдали от жилых районов и образовательных учреждений - по ним будет разрешено движение грузовых автомобилей, как и раньше. А для проезда в жилые зоны грузовикам с разрешённой максимальной массой более 2.5 т потребуются документы, подтверждающие обоснованность съезда с грузового каркаса в указанной точке.



Задача грузового каркаса - уменьшить количество транзита грузовых автомобилей через жилые районы. Он вводится, прежде всего, для удобства жителей, в тех районах, где грузовики ездят особенно часто. В результате в районах становится меньше шума, воздух становится чище, снижаются аварийность и загруженность дорог в жилых районах.



Водители могут строить маршруты по грузовому каркасу в Яндекс.Навигаторе. Для этого нужно включить в приложении специальную настройку. Если точка назначения находится за пределами каркаса, Навигатор предупредит, докуда можно ехать, и напомнит, что дальше нужны документы, подтверждающие обоснованность съезда с грузового каркаса в указанной точке.







"AK&M" от 10.01.2020