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10/01/2020
10:57

Ижсталь подтвердила соответствие выпускаемой металлопродукции требованиям ЕС

ПАО "Ижсталь" (входит в Группу "Мечел") подтвердило соответствие выпускаемой металлопродукции требованиям Евросоюза по качеству и безопасности. Об этом говорится в сообщении компании.

Сертифицированный прокат маркируется специальным знаком CE и используется в строительной отрасли. Ижсталь экспортирует металлопродукцию в Бельгию, Германию, Францию, Латвию, Болгарию, Турцию.

Аудит на соответствие требованиям Европейского регламента CPR 305/2011 провели специалисты ведущей компании в области сертификации TUV Rheinland Group. Они проверили качество технической документации, состояние средств измерения и ход испытаний продукции, проинспектировали сталеплавильное и прокатное производства, оценили компетенции персонала, задействованного на различных этапах производственного процесса.

Аудиторы пришли к выводу, что процесс производства и аттестации горячекатаного проката из углеродистых марок стали на заводе отвечает требованиям к качеству и безопасности, действующим на территории стран Евросоюза, и продлили действие сертификата.

ПАО "Ижсталь" занимает ведущие позиции среди российских производителей специальных марок стали, сплавов и нержавеющего проката. Выпускает сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили высокой точности из конструкционных, инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих марок стали. Система менеджмента качества имеет сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Предприятие входит в металлургический дивизион Группы "Мечел", находящийся под управлением ООО "УК Мечел-Сталь".



"AK&M" от 10.01.2020
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