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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 11 января в размере 61.2632 руб. против 61.2340 руб. на 10 января.
Курс доллара США за последние 5 дней:
10.01.20 - 61.2340 руб.
01.01.20 - 61.9057 руб.
31.12.19 - 61.9057 руб.
28.12.19 - 62.0315 руб.
27.12.19 - 61.7676 руб.
"AK&M" от 10.01.2020