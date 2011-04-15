Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 января

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Банк России установил на 11 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.1246
1 Азербайджанский манат 36.1115
100 Армянских драмов 12.7965
1 Белорусский рубль 28.8800
1 Болгарский лев 34.7750
1 Бразильский реал 14.9656
100 Венгерских форинтов 20.4320
1000 Вон Республики Корея 52.7574
10 Гонконгских долларов 78.8895
10 Датских крон 91.0097
1 Доллар США 61.2632
1 Евро 68.0450
100 Индийских рупий 86.2042
100 Казахстанских тенге 16.2192
1 Канадский доллар 46.8803
100 Киргизских сомов 87.9458
10 Китайских юаней 88.3978
10 Молдавских леев 35.2695
1 Новый туркменский манат 17.5288
10 Норвежских крон 69.0220
1 Польский злотый 16.0144
1 Румынский лей 14.2297
1 СДР (специальные
права заимствования) 84.5046
1 Сингапурский доллар 45.3869
10 Таджикских сомони 63.1697
1 Турецкая лира 10.3959
10000 Узбекских сумов 64.4341
10 Украинских гривен 25.5130
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.0710
10 Чешских крон 26.9431
10 Шведских крон 64.4971
1 Швейцарский франк 62.9115
10 Южноафриканских рэндов 43.0413
100 Японских иен 55.9098
"AK&M" от 10.01.2020