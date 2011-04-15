Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 января

Банк России установил на 11 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.1246

1 Азербайджанский манат 36.1115

100 Армянских драмов 12.7965

1 Белорусский рубль 28.8800

1 Болгарский лев 34.7750

1 Бразильский реал 14.9656

100 Венгерских форинтов 20.4320

1000 Вон Республики Корея 52.7574

10 Гонконгских долларов 78.8895

10 Датских крон 91.0097

1 Доллар США 61.2632

1 Евро 68.0450

100 Индийских рупий 86.2042

100 Казахстанских тенге 16.2192

1 Канадский доллар 46.8803

100 Киргизских сомов 87.9458

10 Китайских юаней 88.3978

10 Молдавских леев 35.2695

1 Новый туркменский манат 17.5288

10 Норвежских крон 69.0220

1 Польский злотый 16.0144

1 Румынский лей 14.2297

1 СДР (специальные

права заимствования) 84.5046

1 Сингапурский доллар 45.3869

10 Таджикских сомони 63.1697

1 Турецкая лира 10.3959

10000 Узбекских сумов 64.4341

10 Украинских гривен 25.5130

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.0710

10 Чешских крон 26.9431

10 Шведских крон 64.4971

1 Швейцарский франк 62.9115

10 Южноафриканских рэндов 43.0413

100 Японских иен 55.9098

"AK&M" от 10.01.2020