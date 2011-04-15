Аэропорт "Домодедово" запустил сервис онлайн-декларирования

Московский аэропорт "Домодедово" представил платформу онлайн-декларирования товаров и валюты для физических лиц, пересекающих таможенную границу Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.



Переход к безбумажным технологиям сделает процедуру оформления товаров и валюты максимально удобной. При прохождении таможенного контроля пассажир просто сообщает сотрудникам ведомства номер электронной декларации для проверки. Заполнить таможенную декларацию можно на официальном сайте аэропорта "Домодедово".







"AK&M" от 10.01.2020